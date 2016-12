Cumhuriyet tarihinde bir rekor

Çubukçu, Ankara'nın Kazan ilçesinde toplu okul açılışları törenine katıldı. Törende, Çubukçu'nun yanı sıra Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Tapsız, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, Kazan Kaymakamı Veysel Beyru, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, bazı ilçelerin kaymakamları, öğretmenler ve öğrenciler de bulundu.

Açılışı yapılan Kazan Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Çubukçu, Kazan'ın Ankara'nın büyük hızla gelişen ilçelerinden biri olduğunu belirterek, bu gelişmeye en büyük ivmeyi, katkıyı verecek unsurların başında eğitimin geldiğini söyledi.



Eğitimi her alanda kalkınmanın temel unsuru olarak gördüklerini ifade eden Çubukçu, yüzyılımızda ülkelerin en büyük zenginliğini iyi eğitilmiş nitelikli gençlerin oluşturduğunu kaydetti.



Göreve geldiklerinden bu yana çocuklara, gençlere en iyi eğitimi alacakları ortamları hazırlamanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Çubukçu, ''Bu çabamızda başta hayırseverlerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve basının çok büyük katkıları oldu. Bu desteğin her geçen gün arttığına memnuniyetle tanık olmaktayız. 7 yıl gibi bir sürede 142 bin 600 derslik yapıldı ki bu, Cumhuriyet tarihimizde bir rekordur'' diye konuştu.



''YAŞADIĞIMIZ ÇAĞDA EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN KULLANILMASI ÇOK ÖNEMLİ''



Eğitim seferberliği ile birçok kentte derslik sıkıntısını aşmanın ve çocuklara daha kaliteli bir eğitim sunmanın mutluluğunu yaşarken bazı illerde yoğun göçten dolayı derslik sıkıntısı olduğuna işaret eden Çubukçu, şunları kaydetti:

''Dolayısıyla yoğun göç alan illerimizde biraz daha fazla çalışmamız ve hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hedefimiz bütün okullarımızda tekli öğretime geçilmesi ve dersliklerin 30 öğrenciden oluşmasıdır. Tabii sadece bina yaparak eğitimin bütün sorunlarını çözmüş olmuyoruz. Ama çok önemli bir sorunu arkamızda bırakmış oluyoruz. Yeterli derslik olmadan nitelikli bir eğitimi gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu nedenle okullarımızın fiziksel ve donanım ihtiyaçlarının karşılanmasına büyük bir hassasiyetle eğiliyoruz.



Yaşadığımız çağda eğitimde teknolojinin kullanılması dolayısıyla teknolojik altyapıyı kurmak da çok önemli. İşte dünyanın baş döndürücü hızına paralel bir çalışmayla tam 29 bin 428 bilişim ve teknoloji sınıfı kurduk, okullarımıza 734 bin 784 bilgisayar gönderdik. Bütün okullarımıza kurduğumuz BT (bilişim teknolojileri) sınıfları ve ADSL bağlantılarının temelinde şu gerçek yatıyor, bilim çağının kendine özgü koşulları kritik düşünebilen, sorun çözmede farklı yaklaşımlar geliştirebilme becerisi kazanmış bireylerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır.''



Bakan Çubukçu, başta kızlar ve kaynaştırma eğitimi alan özel eğitim öğrencileri olmak üzere ilköğretimi bitiren tüm çocukların orta öğretime devamı için gerekli gayret ve çabanın sarf edildiğini belirterek, ''Bu çerçevede pansiyon yapımı hızlandırılmış, doluluk oranlarının artırılması için çeşitli tedbirler alınmış, 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana-Kız Okuldayız' gibi kampanyalar başlatılmış ve şartlı nakit transferi uygulamaları getirilmiştir'' dedi.



Kazan'daki Halk Eğitim Merkezi ile Türkiye genelinde özellikle kadınların bilgi, beceri ve meslek edinmelerinde çok önemli bir misyonu yerine getiren bu merkezlerin sayısının 970'e ulaştığını ifade eden Çubukçu, toplumun her yaş ve eğitim düzeyindeki kişilere öğrenme, iş ve yaşam becerileri geliştirme imkânı sunan merkezlerden birini ilçede hizmete açmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.